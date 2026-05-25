All of the Memorial Day Apple deals now live: AirPods Pro 3, iPad Air $400 off, MacBook Air/Pro, more

The Memorial Day long weekend is quickly approaching and we now have even more Apple gear deals going live ahead of time. With both sales at Best Buy and Amazon getting updated with new deals this morning, we are now tracking AirPods Pro 3 down at one of the lowest prices to date, new all-time lows on the M5 MacBook Air lineup at up to $199 off, and as much as $300 off M5 MacBook Pro models. Those offers join the return of one of the best Apple Watch Series 11 deals and as much as $400 off iPad Air. All of that and then some are organized for you below.
Apple Memorial Day deals
AirPods
- AirPods Pro 3 $199 (Reg. $249)
- AirPods 4 $99 (Reg. $129)
- AirPods Max 2 $509 (Reg. $549) – Amazon all-time low
MacBook Pro
M5 MacBook Pro
- 14-inch M5 MacBook Pro 16GB/1TB $1,499 (Reg. $1,699, Orig. $1,799)
- 14-inch M5 MacBook Pro 24GB/512GB $1,499 (Reg. Orig. $1,799)
- 14-inch M5 MacBook Pro 24GB/1TB $1,749 (Reg. $1,899) – $150 less at B&H
- 14-inch M5 MacBook Pro 32GB/1TB $1,799 (Reg. $2,099) – New all-time low
M5 Pro MacBook Pro
- 14-inch M5 Pro MacBook Pro 24GB/1TB $1,999 (Reg. $2,199)
- 14-inch M5 Pro MacBook Pro 48GB/1TB $2,299 (Reg. $2,599)
- 14-inch M5 Pro MacBook Pro 48GB/1TB/20-Core $2,499 (Reg. $2,799)
- 14-inch M5 Pro MacBook Pro 24GB/2TB $2,600 (Reg. $2,799) – Amazon all-time low
- 16-inch M5 Pro MacBook Pro 24GB/1TB $2,450 (Reg. $2,699) – New all-time low
- 16-inch M5 Pro MacBook Pro 48GB/1TB $2,850 (Reg. $3,099) – $100 less at B&H
M5 Max MacBook Pro
- 14-inch M5 Max MacBook Pro 36GB/2TB $3,349 (Reg. $3,599)
- 16-inch M5 Max MacBook Pro 36GB/2TB $3,649 (Reg. $3,899)
- 16-inch M5 Max MacBook Pro 48GB/2TB $4,149 (Reg. $4,399)
- 16-inch M5 Max MacBook Pro 164GB/2TB $4,199 (Reg. $4,599)
- 16-inch M5 Max MacBook Pro 128GB/2TB $4,999 (Reg. $5,399)
M5 MacBook Air
Alongside new Amazon all-time lows on the 15-inch model, today also ushered in the return of the best prices to date on the 13-inch M5 MacBook Air.
- 13-inch M5 MacBook Air 16GB/512GB from $900 (Reg. $1,099) – Amazon all-time low
- 13-inch M5 MacBook Air 16GB/1TB from $1,149 (Reg. $1,299)
- 13-inch M5 MacBook Air 24GB/1TB from $1,349 (Reg. $1,499)
- 15-inch M5 MacBook Air 16GB/512GB from $1,100 (Reg. $1,299) – Amazon all-time low
- 15-inch M5 MacBook Air 16GB/1TB from $1,349 (Reg. $1,499)
- 15-inch M5 MacBook Air 24GB/1TB from $1,549 (Reg. $1,699)
MacBook Neo
- MacBook Neo Citrus 256GB $590 – $10 off w/ delivery by tomorrow
- MacBook Neo Citrus 512GB $690 – $10 off w/ delivery by tomorrow
- MacBook Neo Silver 256GB $590 – $10 off w/ delivery by tomorrow
- MacBook Neo Silver 512GB $690 – $10 off w/ delivery by Saturday
- MacBook Neo Indigo 256GB $590 – $10 off w/ delivery by tomorrow
- MacBook Neo Indigo 512GB $690 – $10 off w/ delivery by tomorrow
- MacBook Neo Blush 256GB $590 – $10 off w/ delivery by Saturday
- MacBook Neo Blush 512GB $690 – $10 off w/ delivery by tomorrow
Apple Watch Series 11
- 42mm Apple Watch Series 11 GPS + Cell $399 (Reg. $499)
- 46mm Apple Watch Series 11 GPS + Cell $399 (Reg. $529)
iPad Air
M3 iPad Air
- 11-inch M3 iPad Air Wi-Fi + Cell 512GB $749 (Reg. $1,049) – new Amazon all-time low
- 13-inch M3 iPad Air Wi-Fi + Cell 1TB $1,049 (Reg. $1,449) – new Amazon all-time low
M4 iPad Air 11-inch
- 11-inch M4 iPad Air 128GB $520 (Reg. $599)
- 11-inch M4 iPad Air 256GB $610 (Reg. $699)
- 11-inch M4 iPad Air 512GB $834 (Reg. $899)
- 11-inch M4 iPad Air 1TB $1,019 (Reg. $1,099)
M4 iPad Air 13-inch
- 13-inch M4 iPad Air 128GB $749 (Reg. $799)
- 13-inch M4 iPad Air 256GB $790 (Reg.$899)
- 13-inch M4 iPad Air 512GB $1,019 (Reg. $1,099)
- 13-inch M4 iPad Air 1TB $1,199 (Reg. $1,299)
FTC: We use income earning auto affiliate links.
