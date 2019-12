Cyber Monday iOS & Mac App Deals: GoodReader, PlantFinder, iMPC Pro 2, more

In today’s best iOS and Mac app/game deals, we are continuing to collect the best price drops for the holidays and we now have a fresh batch for Cyber Monday. All of the most notable offers are down below including Carnivores: Ice Age Pro, Moment – Pro Camera, Mars Power Industries, GoodReader, Le Havre, PlantFinder, iMPC Pro 2, and many more. You’ll find a complete list curated by hand below the jump:

Today’s Best iOS App Deals:

iOS Universal: thankful: FREE (Reg. $1)

iOS Universal: Tahrir App – Text on image: FREE (Reg. $3)

iOS Universal: Carnivores: Ice Age Pro: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: Moment – Pro Camera: $3 (Reg. $6)

iOS Universal: Mars Power Industries: $1 (Reg. $2)

iOS Universal: StarMap 3D+ Plus: $2 (Reg. $3)

iOS Universal: GoodReader PDF Editor & Viewer: $1 (Reg. $6)

iOS Universal: Le Havre (The Harbor): $1 (Reg. $5)

iOS Universal: Carnivores:Dinosaur Hunter Pro: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: World Title Boxing Manager: $2 (Reg. $4)

iOS Universal: PlantFinder – Quick identifier: FREE (Reg. $2)

iPhone: iMPC Pro 2 for iPhone: $4 (Reg. $9)

iPad: iMPC Pro 2: $10 (Reg. $25)

iPad: iMPC: $3 (Reg. $7)

More Apps Still Alive:

***Act fast on these deals from our previous roundup as they are jumping back up in price at any time.

iOS Universal: CityMaps2Go Pro Offline Maps: FREE (Reg. $12)

iOS Universal: Fliptastic Pro: FREE (Reg. $2)

iOS Universal: ProCamera.: $4 (Reg. $8)

iOS Universal: Tweetbot 5 for Twitter: $3 (Reg. $5)

iOS Universal: Brushstroke: $3 (Reg. $4)

iOS Universal: Space Marshals 2: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: Kingdom Rush Vengeance: $3 (Reg. $5)

iOS Universal: Kingdom Rush Frontiers: $1 (Reg. $2)

iPad: Kingdom Rush Origins HD: $3 (Reg. $5)

iOS Universal: Anthill: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: DoDonPachi Blissful Death: $3 (Reg. $5)

iOS Universal: Nanuleu: $2 (Reg. $3)

iOS Universal: Camera+ 2: $2 (Reg. $4)

iOS Universal: Home Design 3D GOLD: $5 (Reg. $12)

iOS Universal: PDF Reader Pro Edition: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: DoDonPachi Resurrection HD: $9 (Reg. $14)

iOS Universal: LumaFusion: $20 (Reg. $30)

iOS Universal: Kingdom Rush Origins: $1 (Reg. $2)

iOS Universal: Thermo-hygrometer: $1 (Reg. $2)

iOS Universal: Deliveries: a package tracker: $4 (Reg. $5)

Mac: Unclutter: $10 (Reg. $20)

Mac: Deliveries: $4 (Reg. $5)

Mac: Home Design 3D GOLD: $4 (Reg. $10)

iOS Universal: Shazam Encore: FREE (Reg. $3)

iOS Universal: Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid): $8 (Reg. $15)

iOS Universal: Minimoog Model D Synthesizer: $7 (Reg. $15)

iOS Universal: KORG Gadget 2: $20 (Reg. $40)

iOS Universal: Screens: $13 (Reg. $20)

iOS Universal: Slayaway Camp: $2 (Reg. $3)

iOS Universal: Bloons TD 6: $1 (Reg. $5)

iOS Universal: Pixelmator Photo: Pro Editor: FREE (Reg. $5)

iOS Universal: Fantastical 2 for iPad: $8 (Reg. $10)

iOS Universal: Fantastical 2 for iPhone: $4 (Reg. $5)

iOS Universal: Cardhop: $4 (Reg. $5)

iOS Universal: Civilization Revolution 2: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: XCOM: Enemy Within: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: Iron Marines: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: R.B.I. Baseball 19: $2 (Reg. $4)

iOS Universal: TheoTown: $4 (Reg. $6)

iOS Universal: FINAL FANTASY Ⅸ : $14 (Reg. $21)

iOS Universal: Escapists 2: Pocket Breakout: $4 (Reg. $7)

iOS Universal: The Escapists: Prison Escape: $2 (Reg. $5)

iOS Universal: NBA 2K20: $1 (Reg. $6)

iOS Universal: Sentinels of the Multiverse: $1 (Reg. $7)

iOS Universal: Transistor: $1 (Reg. $5)

Mac: Pixelmator Pro: $30 (Reg. $40)

Mac: Cloud Outliner Pro: $4 (Reg. $10)

Mac: Fantastical 2: $40 (Reg. $50)

Mac: Cardhop: $16 (Reg. $20)

Mac: 2Do: $35 (Reg. $50)

iOS Universal: Paprika Recipe Manager 3: $3 (Reg. $5)

iOS Universal: Baldur’s Gate: $8 (Reg. $10)

iOS Universal: Shadowmatic: $2 (Reg. $4)

iPad: Affinity Photo: $14 (Reg. $20)

iPhone: Affinity Designer: $14 (Reg. $10)

Mac: Affinity Photo: $35 (Reg. $50)

Mac: Affinity Designer: $35 (Reg. $50)

Mac: Paprika Recipe Manager 3: $15 (Reg. $29)

