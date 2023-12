Here’s the instructions and part list to build your own miniature LEGO Fortnite Llama

If you’ve been wanting to build your own LEGO Fortnite Llama, a set of instructions have arrived. The promotional set isn’t going to be seeing any form of wide release, and so we’ve put together a guide on how to build your own at home – whether it’s with your own bricks or building the elements from a third-party site.

For the past month or so we’ve been waiting to hear about how the LEGO Group would be releasing its Fortnite Loot Llama set. This miniature model leaked online months ago and since then the anticipation has been palpable for builders and battle royal enthusiasts alike. We now have an answer, and unless you live in a few select cities around the world like New York or Tokyo, there’s no way to officially get one.

But fear not, the LEGO community has your back. The LEGO Fortnite Loot Llama set debuted as a promotional model you can build in person at a LEGO retail store. It’s an extension of the promotion you might have seen all over TikTok or Instagram of giant brick-built versions of the loot drops that have popped up around the world. If you’re not lucky enough to live in one of these locations, or just haven’t had a chance to make your way over, there’s at least the option of building one yourself at home.

Above, you’ll find the instructions for putting together your own version of the LEGO Fortnite Llama. There’s a step-by-step guide like you’d expect for any other LEGO build, which have been taken from the in-store promotions and digitized for your own crafting pleasure.

If you don’t have all of these pieces in your collection, there’s also the option of going and buying them on a third-party website like BrickLink. If you’re looking to go this route, all 61 of the bricks you’ll need are only going run you about $6 – at least here in the United States. We put together an XML file for you to upload to BrickLink. You can copy it from drop down below and upload it at your own discretion.

LEGO Fortnite Llama XML part list <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <INVENTORY> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>4697b</ITEMID> <COLOR>11</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>3937</ITEMID> <COLOR>11</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>3938</ITEMID> <COLOR>11</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>85861</ITEMID> <COLOR>85</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>3024</ITEMID> <COLOR>85</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>36840</ITEMID> <COLOR>85</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>78257</ITEMID> <COLOR>85</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>3021</ITEMID> <COLOR>89</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>47905</ITEMID> <COLOR>153</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>54200</ITEMID> <COLOR>153</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>85984</ITEMID> <COLOR>153</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>24246</ITEMID> <COLOR>1</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>2540</ITEMID> <COLOR>7</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>15068</ITEMID> <COLOR>7</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>3023</ITEMID> <COLOR>69</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>2</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>11090</ITEMID> <COLOR>55</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>2</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>48336</ITEMID> <COLOR>85</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>2</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>6091</ITEMID> <COLOR>89</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>2</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>44728</ITEMID> <COLOR>89</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>4</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>3022</ITEMID> <COLOR>89</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>2</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>20482</ITEMID> <COLOR>11</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>4</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>15712</ITEMID> <COLOR>11</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>2</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>98138pb265</ITEMID> <COLOR>1</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>2</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>3023</ITEMID> <COLOR>153</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>3</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>61252</ITEMID> <COLOR>89</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>5</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>25269</ITEMID> <COLOR>154</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>8</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>23443</ITEMID> <COLOR>7</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>4</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>3020</ITEMID> <COLOR>7</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>1</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> <ITEM> <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE> <ITEMID>25269</ITEMID> <COLOR>153</COLOR> <MAXPRICE>-1.0000</MAXPRICE> <MINQTY>4</MINQTY> <CONDITION>X</CONDITION> <REMARKS/> <NOTIFY>N</NOTIFY> </ITEM> </INVENTORY>

